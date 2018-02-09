Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ adlı magazin programının haberine göre; ünlü oyuncu Hande Ataizi'nin, Amerikalı gazeteci eşi Benjamin Harvey’den boşanacağı iddia edildi. Ataizi, 2.5 yıl aşk yaşadığı ABD'li Benjamin Harvey ile Eylül 2012'de Şile'de yapılan kır düğünüyle dünya evine girmişti. İkilinin, Leon adında 4 yaşında bir de oğulları bulunuyor.

HANDE ATAİZİ YALANLADI

44 yaşındaki oyuncu ve sunucu, boşanma iddiasını kesin bir dille yalanladı. Hande Ataizi, “Boşanacak olsam herkes duyar ama öyle bir şey yok” dedi.