Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ay Yapım imzalı 'Çukur' dizisinin yeni bölüm fragmanında; 'Yamaç'ın, 'Vartolu'ya her şeyi itiraf ettiği görülüyor. Heyecan dozunun yüksek olduğu fragmanda 'İdris Koçavalı', Yamaç'tan 24 saat içinde Vartolu'yu Çukur'dan göndermesini istiyor. "Bu herif bu mahalleyi terk edecek ister tabutta, ister yürüyerek" sözleri üzerine Yamaç, Vartolu'nun karşısına çıkıyor. Vartolu, "Ben buradayım, gelsin indirsin" sözleriyle meydan okuyunca ikili arasında büyük düello başlıyor.

Vartolu'nun, "Sen hiçbir şey bilmiyorsun, konuşma" diye bağırması üzerine daha fazla dayanamayan Yamaç , "Biliyorum Salih, biliyorum babamın oğlu" sözleriyle gerçeği bildiğini açıklıyor. 'Çukur' dizisi, her pazartesi Show TV'de ekrana geliyor.