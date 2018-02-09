Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Survivor All Star'ın ilk bölüm tanıtımında büyük bir sürpriz yaşanıyor. Acun Ilıcalı, ünlüler takımından bir ismin gönüller takımına geçeceğini duyuruyor.

HERKES ŞAŞTI KALDI

Ünlü yapımcının, "Arkadaşlar ünlülerden bir kişi direkt olarak şimdi gönüllülere geçecek" sözleri sonrası iki takım yarışmacıları da büyük şaşkınlık yaşıyor. 'Survivor 2018' yarışması, 10 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de ekrana gelecek.

Ünlüler takımı: Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Ümit Karan



Gönüllüler takımı: Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus