Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 106.bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümde ayrı bir aksiyon olan Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü için heyecan dorukta.Diriliş Ertuğrul'da 106.bölümde neler olacak? "Bu ganimet Tekfur Ares'in imparatorluğa yolladığı mektubun bir nüshasıdır. Bir emiriniz hariç diğerlerini zan altında bırakmam sultanım" diyen Ertuğrul Sadettin Köpeğin adını açıklıyor.Ertuğrul Sadettin Köpek ölecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 106. yeni bölüm fragmanı ve tüm merak ettikleriniz.

İŞTE 106.BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN 106.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey, Titan'ın hain saldırısına uğramadan Konya'ya sağ salim varmıştır. Emir Saddettin ise Ertuğrul Bey'i gördüğünde şoke olur. Zira Sultan'ın huzurunda tüm bildiklerini anlatmaya başlamıştır.

Ertuğrul Bey Karacahisar Tekfuru Ares'in ile Emir Sadettin Köpeğin haberleştiği ulakları Sultan'a teslim eder. Artuk Bey ne zamandır bu bilgileri toplamakla uğraşmaktadır.

"Bu ganimet Tekfur Ares'in imparatorluğa yolladığı mektubun bir nüshasıdır. Bir emiriniz hariç diğerlerini zan altında bırakmam sultanım" diyen Ertuğrul, Emir Sadettin Köpeğin ismini verir. Fakat Sultan canını kurtardığını bildiği için ondan şüphelenme bilir.

Sultan Alaaddin Ertuğrul'a olan biten herşeyi anlatacak Ertuğrul Bey yalnızken bu işi çözecektir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMÜ NE KADAR İZLENDİ?

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, dört sezon boyunca ekranda birinciliği kimseye kaptırmadı. Diriliş tarihinde bir ilk oldu. Geçtiğimiz hafta, Atv'nin Sen Anlat Karadeniz isimli dizisi Total grubunda birinci oldu. Diriliş Ertuğrul ise ikinci sırada yer aldı. Bu hafta da aynı tablo gerçekleşti. Totalde Sen Anlat Karadeniz birinci, Diriliş Ertuğrul ise ikinci sırada yer aldı.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE DİRİLİŞ ERTUĞRUL HEYECANI



Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç'in paylaştığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'un 106. bölümü 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ekrana gelecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ertuğrul fetihten sonra kale içinde yeni nizam dahilinde gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Kendisine emanet olan Marya’yı ise Artuk’la evlendirmek istemiş ve iki tarafın da rızasını alarak Marya ve Artuk’u evlendirmiştir. Hayme Ana bu nikah sırasında fenalaşmış ve yere yığılmıştır. Hayme Ana Ertuğrul’un kolları arasında helallik dileyerek gözlerini yummuştur. Peki Hayme Ana yaşayacak mıdır? Akıbeti ne olacaktır?





Diğer taraftan Bilecik Tekfuru ise, Ertuğrul’a bir komutanını göndermiş ve Ares karşılığında kendisinden Karacahisar Kalesi’ni geri istemişti. Ares ve Titan’ın izini bulan Atsız ise Ertuğrul’a gördüklerini haber etmeye giderken şehit edilmişti. Ertuğrul’un teklifi reddetmesinden sonra Bilecik Tekfuru ne yapacak? Her yerde tedbir aldıran Ertuğrul hamle yapacak mı? Ares ve Titan’ın Hanlı Pazar’da kuracağı tuzağı önceden sezebilecek mi?



Ares’in başına neler gelecek? Ertuğrul, Ares’i her şeyi itiraf etmesi için Konya’ya götürebilecek mi? Olanlar karşısında Emir Saadeddin ne yapacak?