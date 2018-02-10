Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her Çarşamba izleyiciyi ekran başına kilitleyen Meryem final yapıyor iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Meryem'in çektiği acıları kendi acıları gibi benimseyen onunla ağlayıp onunla gülen tüm diziyi sevenler Meryem neden final yapıyor? diye merak içinde. Reyting yarışlarında yaz aylarında zirveyi kimseye kaptırmayan dizi son zamanlarda ivme kaybetti. Güçlü kadrosundan birbirinden başarılı ismi barındırıyor. Başrollerde ise Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç ve Cemal Toktaş yer almakta. Peki Meryem ne zaman bitecek? Meryem final bölümü ne zaman gibi tüm merak ettiklerinizi haberimizden bulabilirsiniz.

MERYEM FİNAL YAPIYOR- MERYEM DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Televizyonlarda yeni yayın döneminin başlamasıyla beraber, yaz sezonundan kalma birçok dizi sezonun iddialı yapımlarının gölgesinde kalarak final gerçeğiyle yüz yüze geldi. Bu kez de Kanal D'nin geçtiğimiz haftalarda reytinglerin galibi olan dizisi Meryem final ihtimaliyle karşı karşıya. Peki, Çarşamba günlerinin galibi Diriliş Ertuğrul karşısında yayınlanan Meryem için erken veda görünüyor mu?

Yaz sezonunda yayınlanmaya başlayan ve sarmal senaryosu ile diğer yapımlar arasından sıyrılan Meryem, geçtiğimiz aylarla büyük başarılar yakalamıştı. Ancak senaryonun yetersiz kaldığı ve hikayenin artık çözümlendiği söylenen Meryem dizisinin eski reytinglerini yakalayamamasının yanında bu nedenlerle de finale doğru gidebileceği söyleniyor.





MERYEM YERİNE MEHMED: BİR CİHAN FATİHİ GELİYOR

Meryem dizisinin final yapacağı iddiaları ortalıkta dolanırken, dizinin takipçileri final nedenini merak ediyor. Kanal D yeni dizilerinden olacak Mehmed: Bir cihan Fatihi'nin Çarşamba günü ekrana gelme ihtimali üzerinde durulurken, Meryem'in de ekrana veda etmesi bekleniyor. Ancak Çarşambaların galibi Diriliş Ertuğrul'un rakibi olarak adlandırılan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yayın günü resmiyet kazanmadı.

MERYEM NE ZAMAN BİTECEK?

başrollerini Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç ve Cemal Toktaş'ın paylaştığı Meryem dizisi 30. bölüm ile ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Bu durumda 7 Şubat Çarşamba günü 27.bölümü ile ekranda olan Meryem final bölümü muhtemelen 28 Şubat Çarşamba günü Kanal D'de olacak.

MERYEM OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç (Savaş)

Ayça Ayşin Turan (Meryem)

Cemal Toktaş (Oktay)

Açelya Topaloğlu (Derin)

Bestemsu Özdemir (Beliz)

Uğur Çavuşoğlu (Yurdal)

Serenay Aktaş (Burcu)

Kenan Acar (Güçlü)

Sema Öztürk (Tülin)

Ayten Uncuoğlu (Nurten)

Beste Kanar (Naz Sargun)

MERYEM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş, Berk’in planı ile Meryem’i kurtarmaya yaklaşmıştır. Meryem’i bulduktan sonra yanından ayırmamaya kararlıdır. Oktay ise ikinci planını çoktan hazırlamıştır. Oktay birini öldürmek pahasına da olsa kendini kurtarmaya Meryem’i yanına alıp kaçmaya kararlıdır. Savaş, adım adım Meryem’e yaklaşırken aklındaki tek şey sevdiği kadına kavuşmaktır. Büyük karşılaşma gerçekleşmek üzeredir.