Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlere ağır darbe vurdu ve bin 200'den fazla teröristi etkisiz hâle getirdi.

Önceki gün ise, Afrin'den gelen şehit haberleri tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. TSK, operasyonda 11 kahraman askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Büyük üzüntü yaşadığını ifade eden megastar Tarkan, şehitlerimizin fotoğrafını paylaştı.

Tarkan paylaşımına, "Çok acı, çok yazık. Milletçe başımız sağolsun. Şehitlerimizin aile ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum" notunu düştü.