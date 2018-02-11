Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlere ağır darbe vurdu ve bin 200'den fazla teröristi etkisiz hâle getirdi.

Önceki gün ise, Afrin'den gelen şehit haberleri tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. TSK, operasyonda 11 kahraman askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Derin bir üzüntü yaşadığını ifade eden Nouma, "Türkiye'nin başı sağolsun" dedi.

Nouma paylaşımına, "Bugün vatanı ve bayrağı uğruna şehit olan genç kardeşlerimin acısını yaşıyorum. Tüm Türkiye’nin başı sağolsun" notunu düştü.