Merakla beklenen Survivor 2018 dün akşam başladı! Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda Turabi ile birçok kez karşı karşıya gelen Hakan'ı, Gönüllüler takımına geçirdiğini açıkladı. Ilıcalı bu sayede olası tartışmaları da önlemiş oldu. Turbo Turabi lakabıyla bilinen Turabi Çamkıran izleyicilerin karşısına kendine özgü Maskesi ve kostümü ile çıktı.
Survivor Turabi kostümlü döndü!
12.02.2018 - 00:01 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 00:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Survivor 2018 dün akşam itibariyle başladı. Turbo Turabi lakabıyla bilinen Turabi Çamkıran izleyicilerin karşısına kendine özgü maskesi ve kostümü ile çıktı.
Etiketler : Survivor,Turabi,Turbo Turabi,Turabi Çamkıran,Acun Ilıcalı,
542947 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/542947.aspx
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