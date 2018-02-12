Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen Survivor 2018 dün akşam başladı! Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda Turabi ile birçok kez karşı karşıya gelen Hakan'ı, Gönüllüler takımına geçirdiğini açıkladı. Ilıcalı bu sayede olası tartışmaları da önlemiş oldu. Turbo Turabi lakabıyla bilinen Turabi Çamkıran izleyicilerin karşısına kendine özgü Maskesi ve kostümü ile çıktı.