Gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam’ın ünlü ismi Kadir İnanır, İstanbul Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedbir amaçlı yoğun bakımda bekletildiği öğrenildi.
Konu ile ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
12.02.2018 - 03:11 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 03:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeşilçam’ın ünlü ismi Kadir İnanır, rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı.
Gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam’ın ünlü ismi Kadir İnanır, İstanbul Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedbir amaçlı yoğun bakımda bekletildiği öğrenildi.
Etiketler : kadir inanır,
542967 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/542967.aspx
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