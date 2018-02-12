Ekran fenomeni yarışma, dün akşam Savaşçı ve Çocuklar Duymasın'ın önünde ipi göğüsledi. Survivor Total'de 10.15 reytingle birinci olurken, Savaşçı 7.92 reytingle 2. sırada yer aldı. Çocuklar Duymasın 6.21 reytingle 3. sırada yer aldı.
11 Şubat tarihinde; TV8'de yayınlanan "Survivor" yarışması 1. sıraya otururken, 2. sırada FOX'ta ekrana gelen "Savaşçı" dizisi ve 3. sırada ise Kanal D'de ekrana gelen "Çocuklar Duymasın" dizisi yer aldı.
AB'de 1.'lik "Survivor"ın, 2.'lik "Çocuklar Duymasın"ın, 3'ncülük ise "Savaşçı"nın oldu. (Medyatava)