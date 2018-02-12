Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahan Gökbakar’ın son filmi ‘Kayhan’ın hafta sonu izlenme oranları Boxoffice Türkiye tarafından açıklandı. Verilere göre Kayhan filmi ilk 3 gün 242.458 izlenme oranına ulaştı. Şahan Gökbakar’ın beklentilerin altında kalan Celal ile Ceren filmi dahi ilk üç gün açılışında 601.334 kişi tarafından izlenmişti. Şahan Gökbakar’ın gişe rekortmeni filmi Recep İvedik 5 ilk 3 günde 1.646.846 kişi tarafından izlenmişti.

Cem Yılmaz'a meydan okumuştu

Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın son filmi Arif V 216 vizyondayken yaptığı Kayhan paylaşımına "Gerçekten gülmeye az kaldı" notunu düşmüş ve Yılmaz'a meydan okuma olarak algılanmıştı. Cem Yılmaz'ın filmi Arif V 216 ilk üç gününde 1.331.691 izlenme sayısıyla açılış yapmış ve 5 milyon sınırına dayanmıştı