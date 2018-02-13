Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı olan, 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalan Sultan 2. Abdülhamid’in hayatının anlatıldığı ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinin yönetmeni ve başrol oyuncuları, çekimlerin gerçekleştiği Kocaeli SEKA Film Platosu’nda özel açıklamalarda bulundu. TRT 1 ekranlarında cuma akşamları izleyiciyle buluşan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan dizide Abdülhamid Han’a hayat veren ünlü oyuncu Bülent İnal “100. ölüm yıl dönümü münasebetiyle Abdülhamid’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Televizyonda bir mücadele adamını seyrettiriyoruz” dedi. Geçen hafta düzenlenen yemekte, Sultan Abdülhamid’in torunlarıyla bir araya geldiklerini dile getiren ünlü oyuncu, onlarla kamera karşısına geçmenin de keyifli olacağını vurguladı. İnal “Uzun süredir dizide oynuyoruz ve dizinin diğer karakterleriyle de özdeşleştik. Mesela Abdülkadir Efendi’nin torunu diyorlar, çok şaşırıyoruz. Onlarla aynı sahneyi paylaşmak isteriz ama onların heyecanı daha yüksek. Onlar da isterler mi, bunu hanedan üyelerine sormak lazım. Bence aynı sahneyi paylaşmak çok keyifli olur” ifadelerini kullandı. Dizide Abdülhamid Han’ın eşi “Bidar Kadın Efendi”yi canlandıran oyuncu Özlem Conker de “Bir bölüm de olsa Abdülhamid’in torunlarıyla aynı dizide oynamak isterdim” dedi. Conker, özellikle hanımefendilerin diziye büyük katkıları olacağını belirterek, şöyle devam etti: “Onlarla oynamak çok enteresan olurdu. Gerçek hanedan üyelerinin rol aldığı bir dizi ya da film zannedersem olmadı. Kesinlikle oynamayı çok isterdim. Henüz tanışamadım ve tanışmayı çok arzuluyorum.”

Yönetmen Emre Konuk: Heyecan verici olur

Osmanlı hanedanı üyelerini dizide görmenin heyecan verici olacağını söyleyen dizinin yönetmeni Emre Konuk ise, Abdülhamid’in torunlarına şu sözlerle davette bulundu: Oyunculuk çok zor ama bizim için onları burada görmek heyecan verici olabilir. Onlar da bu yoğunluklarının içerisinde bize vakit ayırırlarsa mutlu oluruz. Gelseler ne güzel olur. Beraber güzel bir sahne çekeriz. Onlar geçmişi yâd etmiş olurlar. Biz de onları platomuzda ağırlarız.