Ajda Pekkan’ın Erdoğan hakkında “Bir insan olarak kendisine baktığım zaman son derece mütevazı ve samimi bir insan görüyorum. Dünyadaki haksızlıklara karşı da en yüksek sesi Cumhurbaşkanımız çıkarıyor. Her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan bir lider” demişti. Ajda Pekkan, bu sözlerin ardından sosyla medyada bazı kesimler tarafından linç girişimine maruz kaldı.
Övgü dolu sözlere garip saldırı
13.02.2018 - 02:30 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 02:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ajda Pekkan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik övgü dolu sözleri bazı kesimleri rahatsız etti.
Etiketler : ajda pekkan,
543224 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/543224.aspx
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