Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan oyuncu Kadir İnanır'ın tedavisi Acıbadem Fulya Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren hastanenin başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, sanatçının bir gün önce hastaneye yatırıldığını belirtti.

"DURUMU GAYET İYİ"

Prof. Dr. Baran, İnanır'ın genel sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tedbir amaçlı yoğun bakımda bir süre daha takip edileceğini dile getirerek, "Öncelikle şunu söyleyeyim; genel durumu gayet iyi. Hayati riski şu an için yok. Takiplerimiz devam ediyor." dedi.

"UYANIR UYANMAZ AFRİN'İ SORDU"

Öte yandan İnanır'ı ziyaret etmek üzere hastaneye gelen sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil ile İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Levent İnanır da, sağlık durumu iyiye giden dayısı ile konuşma fırsatı bulduğunu belirterek, İnanır'ın kendisine uyanır uyanmaz Afrin'i sorduğunu şu ifadelerle anlattı:

"Yanına girdim, konuştuk. Bana uyanır uyanmaz ‘Bugün Afrin’de şehit var mı?’ diye sordu. Allah onu sevenlerine bağışladı. Bir saat daha geç kalsa Deniz Baykal gibi olabilirmiş." diye konuştu.

HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMEDİ

İnanır'ı hastaneye getirerek, ilk teşhisi gerçekleştiren doktoru Prof. Dr. Yunus Aydın da pazar sabahı saat 10.00 sıralarında aldığı telefonla, İnanır'ın konuşmasının bozulduğunu ve yere düştüğünü öğrendiğini söyledi.

Hemen ambulans çağrılmasını istediğini belirten Aydın, "Ama onu kabul etmedi. Etmeyince mecburen eve gittim. 45 dakika kadar ikna etmekle uğraştık. Beynin geçici olarak kansız kalması durumu geçirdiğini, bunun altında bir damar tıkanması problemi olursa zamanın önemli olduğunu dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Sonunda ikna ettik." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yunus Aydın, hastanın yapılan tetkiklerinde beynin orta damarının üst kısmında bir damarın tıkandığını tespit ettiklerini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Tesadüfen bulunan radyolog arkadaşımız, bu konuda uzman bir arkadaşımızdı, beraberinde nörolog ekibi topladık. Belli bir sürenin sonunda da damarın açılma gerekliliği kararını verip görüntüleri Prof. Dr. Naci Koçer ile paylaştık. Naci Bey de ekibini toplayarak geldi ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Burada zamanlamanın tabii ki çok önemi var. İşlem öncesinde yüzünde bir miktar asimetri vardı. O da işlem sonrası kayboldu. Şu an yoğun bakımda. Garanti olsun diye yakın gözlemde."

SAĞLIK DURUMU STABİL

Prof Dr. Naci Koçer de İnanır'a girişimsel radyoloji işlemi uyguladıklarını belirterek, sanatçının sağlık durumunun stabil ve iyi olduğunu dile getirdi. Açık bir cerrahi yapılmadığına işaret eden Koçer, şunları kaydetti:

"Kadir Bey'e beyin anjiyografisi yapıldı ve kapalı damar bulunarak hemen açıldı. Başarılı bir operasyon geçirdi ve sağlık durumu iyiye gidiyor. Hastamız ilk kritik saatleri atlattı. Şu anda genel durumu iyi, yaşamı tehdit eden belirgin bir durum yok. Bu sabah çekilen MR'da da kötüye giden bir durum yok. Yoğun bakım servisinde takibe devam ediyoruz. Kritik günlerimiz önümüzdeki günler. Tekrar pıhtı atmaması için kontrol altında tutuyoruz."