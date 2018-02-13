Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizinin ekran tarihi henüz belli olmasa da yayınlanan ilk fragman büyük ses getirdi. Fetih 1453 filminin yapımcısı O3 Medya güçlü kadrosuyla yaz aylarında yeni diziyi başlatmayı planlıyor. Dizide hangi karakteri canlandıracağı merakla belenen Büşra Develi’yi ilk olarak 2015 İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısının klibinde izlemiştik. Büşra Develi, 2015 yılında Cem Karcı yönetmenliğindeki "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız ile birlikte rol aldı.

Son olarak, Kıvanç Tatlıtuğ’un 4 yıl sonra sinemaya döndüğü “Hadi Be Oğlum” filminde başrol partneri Büşra Develi olmuştu. “Hadi Be Oğlum” filmi 16 Şubat 2018’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Büşra Develi Kimdir?

25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te doğmuştur. 4 kız kardeştirler. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde okumaya başladı. Dizi çekimleri yüzünden okulunu dondurmak zorunda kaldı.

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