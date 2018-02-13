Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müziğin sevilen sesi Ege, yeni şarkıları ve güçlü sahne performansıyla 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ankaralı hayranlarıyla bir araya gelecek. Sevilen şarkılarından oluşan özel bir repertuvar hazırlayan Ege, konuklarına müzik ziyafeti sunacak.