Müziğin sevilen sesi Ege, yeni şarkıları ve güçlü sahne performansıyla 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ankaralı hayranlarıyla bir araya gelecek. Sevilen şarkılarından oluşan özel bir repertuvar hazırlayan Ege, konuklarına müzik ziyafeti sunacak.
Ege hayranlarına güzel haber
13.02.2018 - 14:26 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ask şarkılarının büyük ismi Ege, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevenleri ile buluşacak.
Etiketler : Ege,
543356 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/543356.aspx
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