Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven,Twitter hesabından; "Havuç eve dönüyor. Çocuklar Duymasın'da Havuçlu günler başlıyor" yazarak diziyle özdeşleşen karakterin ekrana geri döneceğini duyurmuştu.



Sezon başında dizide rol almayacağını açıklayan Furkan Kızılay ''Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç' olmak istemiyorum." demişti.



'Bu haberlerin benimle bir alakası yoktur'



Furkan Kzılay dün hakkında çıkan Çocuklar Duymasın’a geri döneceğine dair çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.



Furkan Kızılay yaptığı paylaşıma şu notu düştü : ‘Herkese merhaba aldığım pek çok sorudan sonra bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Çocuklar duymasına geri dönmüyorum.‘Havuç çocuklar duymasına geri dönüyor’ haberinin benimle bir alakası yoktur.’



Furkan Kızılay değil Havuç dönüyor



Furkan Kızılay'ın açıklamasının ardından, Birol Güven'in yaptığı paylaşımın yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı. Havuç karakteri geri dönecek ama Furkan Kızılay canlandırmayak. Havuç'a kimin hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.