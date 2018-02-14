Yapımcılığını O3 Medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin merakla beklenen teaser’ı, seyircisiyle buluştu. 2018’in iddialı projesinin ilk görüntüsünde, Sultan Mehmed Han (Kenan İmirzalıoğlu) savaş meydanında izleyici karşısına çıktı. Bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı yeni dizi yakında ekranlara gelecek.