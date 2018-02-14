Yapımcılığını O3 Medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin merakla beklenen teaser’ı, seyircisiyle buluştu. 2018’in iddialı projesinin ilk görüntüsünde, Sultan Mehmed Han (Kenan İmirzalıoğlu) savaş meydanında izleyici karşısına çıktı. Bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı yeni dizi yakında ekranlara gelecek.
Mehmed Bir Cihan Fatihi görücüye çıktı
14.02.2018 - 02:27 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dönem filmlerine bir yenisi daha ekleniyor.
Etiketler : Mehmed Bir Cihan Fatihi,
543489 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/543489.aspx
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