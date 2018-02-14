Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da büyük sürpriz yaşanacak. Bu yıl Survivor'ın en farklısı için bir çok yenilikler getiren Acun Ilıcalı dün akşam da büyük bir değişimi daha açıkladı. Peki Survivor'da ne değişti, Survivor'da neler yaşandı? Acun Ilıcalı Survivor 2018'de yaptığı açıklamada, "Bu sene ilk defa Survivor'un yakın döneminde iki takıma ikişer yarışmacı daha girecek" dedi. İşte Survivor'da yaşanan değişimler ve Survivor hakkkında merak ettikleriniz...

SURVİVOR'DA BÜYÜK SÜRPRİZ

Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde açıkladığı değişikliklerden biri olan ve bu yıl ilk kez uygulanacak kuralda, Survivor'da ilerleyen dönemlerde her iki takımada ikişer yeni yarışmacı katılacak.

SMS OYLAMALARI AÇIKLANMAYACAK

Dışarıdan gelecek olan isimlerin Survivor hakkında yarışmacılara bilgi vermesi yasaklanacak. Değişen bir diğer kural ise SMS oylamasında birinciler dışındaki sıralamalar açıklanmayacak.