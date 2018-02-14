Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen velayet davasına davalı Asena Atalay avukatı ile katılırken davacı Caner Erkin'i avukatları temsil etti.

Mahkeme hakimi, Asena Atalay ile Caner'in avukatları arasında yaşanan tartışma üzerine "Sizi tutuklama ve bir hafta yatırma yetkim var. Ama gestapo gibi yargılama istemiyorum." dedi.

"BU DAVA BİTMEZ"

Taraflar arasında sık sık tartışmalar devam edince mahkeme hakimi, "Siz böyle yaparsanız bu dava çocuk reşit olana kadar sürer." dedi. Asena da "Keşke reşit olana kadar sürse de Caner korkudan iki hafta da bir oğlunu görse." dedi.