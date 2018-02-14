Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuna Huş hayatını kaybetti. Tuna Huş kimdir, neden öldü? TRT'nin efsane spikerleri arasında yer alan Tuna Huş'tan acı haber geldi. Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş bu sabah hayatını kaybetti. İşte Tuna Huş hakkında merak edilenler...

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Efsane spikerin cenazesi yarın öğle vakti Üsküdar Kuruçeşme Selamiali Camisinden kaldırılarak toprağa verilecek.

EŞİ DUYURDU: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Tuna Huş'un eşi Berrin Huş " Bu sabah kaybettik, çok üzgünüz" dedi.

TUNA HUŞ KİMDİR?

Tuna Huş, 1942 yılında Adana'da dünyaya geldi. TRT'nin siyah-beyaz olduğu dönemde spiker olarak görev yaptı. Her kelimesi kolaylıkla anlaşılan, yumuşak ses tonuyla hafızalarda yer etti.

1999 yılında, by-pass ameliyatı oldu, ardından 1,5 sene sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu 2001 yılında beyin kanaması geçirdi ve beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.

1990 yılında ikinci evliliğini Berrin Huş ile yapan Tuna Huş'un Zeynep (d.1991) adında bir kızı vardır. Tuna Huş'un ilk evliliğinden Ali ve Tuna adında iki oğlu bulunmaktadır.