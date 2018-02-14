Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuray Hafiftaş yoğun bakıma alındı. Efsane sanatçı Nuray Hafiftaş'tan üzen bir haber geldi. Sanat camiasında kötü haberleri yayan Onur Akay Nuray Hafiftaş'ın son durumunu paylaştı. Peki Nuray Hafiftaş'ın son durumu nasıl?, neden yoğun bakımda... Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören sanatçının son olarak yoğun bakıma alındığı açıklandı. Hafiftaş'ın masrafları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'da devreye girmişti.İşte Nuray Hafiftaş hakkında merak edilenler

Kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle tedavi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, yoğun bakıma alındı.

NURAY HAFİFTAŞ YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kötü haberi ünlü sanatçı Onur Akay Twitter adresinden verdi. Müşerref Akay'ın telefonda gözyaşları içinde anlattığını söyleyen Onur Akay, "Nuray Hafiftaş yoğun bakıma kaldırıldı. Müşerref Akay, telefonda gözyaşları içinde anlattı ve doktorları her an kötü haber alabilirsiniz, hazırlıklı olun demiş. Nuray Hafiftaş'ın durumu çok ağır ve çok ciddi. Aniden kötüleşen sanatçımız için lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notunu düştü.

SON HALİ HAYRANLARINI ÜZMÜŞTÜ

Sanatçı dostlarının yalnız bırakmadığı Nuray Hafiftaş'ın son fotoğraflarda zayıf ve bitkin hali dikkatlerden kaçmamıştı.