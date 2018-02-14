Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti. Nuray Hafiftaş Kimdir, neden öldü? Bir kaç saat önce yoğun bakımda olduğu açıklanan ve doktorların "kötü habere hazırlanın" dediği Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'tan acı haber az önce geldi. Usta sanatçı hayata gözlerini yumdu. Peki Nuray Hafiftaş neden öldü, hastalığı neydi... İşte Nuray Hafiftaş hakkında merak edilenler...

NURAY HAFİFTAŞ'IN HASTALIĞI NEYDİ?



Sanatçı Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş bugün hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nuray Hafiftaş için yarın ikindi vakti Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

NURAY HAFİFTAŞ YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Kötü haberi ünlü sanatçı Onur Akay Twitter adresinden verdi. Müşerref Akay'ın telefonda gözyaşları içinde anlattığını söyleyen Onur Akay, "Nuray Hafiftaş yoğun bakıma kaldırıldı. Müşerref Akay, telefonda gözyaşları içinde anlattı ve doktorları her an kötü haber alabilirsiniz, hazırlıklı olun demiş. Nuray Hafiftaş'ın durumu çok ağır ve çok ciddi. Aniden kötüleşen sanatçımız için lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notunu düştü.

SON HALİ HAYRANLARINI ÜZMÜŞTÜ

Sanatçı dostlarının yalnız bırakmadığı Nuray Hafiftaş'ın son fotoğraflarda zayıf ve bitkin hali dikkatlerden kaçmamıştı.

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 yılında Çıldır'da doğdu.

Vikipedi'de yer alan bilgilere göre, ilkokulu Taksim'de okudu.

İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı.

Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.

Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var.

Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan okudu. Sanatçının son albümünde ise kendisine ait Be Hey Gafil ve "Yavrular isimli iki bestesi bulunuyor.

Türk Halk Müziği'nin çağdaş, otantizm'e asla ihanet etmeyen ama teknoloji'ye açık bir neferi oldu. Zaman oldu kendi kulvarında birlikte yarıştıkları meslektaşlarının albümlerinde vokal yapacak kadar alçak gönüllü ve özverili oldu.

Nuray Hafiftaş'ın Türk Halk Müziği klasik sanatçıları literatürüne girmesine neden olan özellikleri kuşkusuz sadece bunlar değil. "Eyvah Gönül" de ürettikleri eserlerden biri.

Star Prodüksiyon etiketiyle piyasaya çıkan 'Yazı Bir Dert Kışı Bir Dert' isimli son albümünün prodüktörlüğünü Yusuf Savaş üstlendi. 12 eserden oluşan bu albüm yaklaşık dört yıl aradan sonra çıktı.