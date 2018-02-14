Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevgililer Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ünlü komedyen, eşi Selin Gökbakar’ın fotoğrafını paylaştı ve ona olan sevgisini satırlara döktü. İşte o satırlar:

“Hayat bir boyama kitabı sevgilim...İstediğimiz renklerle boyuyoruz... Sen benim kitabımdaki bu siyah beyaz, yalnız palyaçoyu o kadar güzel renklere boyadın ki...Durmadın, yanına iki güzel çocuk ve arkaya bir yuva çizdin..Aşkımızı aile yaptın.. Tüm benleri biz yaptın. Hissettirdiğin ve yaşattığın tüm güzellikler için minnettarım sevgilim.”