Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk Halk Müziği'nin yeşil gözlü kraliçesi Nuray Hafiftaş, herkese derin bir hüzün yaşattı. İbrahim Tatlıses yakın arkadaşının ölümüyle kahroldu.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Nuray Hafiftaş'ın fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: "Nuray'ımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim... Güzel sesiyle, sanatıyla, insanlığıyla, her zaman gülen mavi gözleriyle hayatımızda oldu. Şu an kahroluyorum, Nuray'ım türkülerinle, bağlamanla hatırlayacağım seni... Allah mekanını cennet eylesin. Sen halk müziğinin en iyilerindendin, işi bilen, sen Hafiftaş değil en ağır taşlardandın... Seni çok özleyeceğim... Nuray.!"