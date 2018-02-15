Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sibel Miraloğlu İSTANBUL



Kayhan’ın ilginç bir karakter olduğunu ifade eden Gökbakar “Kayhan aslında iyi bir çocuk. Pembe bir kalbi var, tertemiz, kirlenmemiş ama öyle bir an yaşıyor ki, etrafında ona değer verdiğini düşündüğü, onun hakkındaki gerçek görüşleri ile rastlaşıyor ve çok derinden etkileniyor. O insanlardan intikam almak için bir serüven başlıyor. Biz filmde onu görüyoruz. Aslında yıllık sayfasına yazılmayacak şeyler yazmışlar Kayhan için. Onları okuyor ve çıldırıyor. O yüzden de eline intikam yazıyor. Değişim yaşıyor ve kötü Kayhan’ı görüyoruz. Biz Recep İvedik’e rakip değil, kardeş kahraman oluşturmak istedik” dedi.



Togan beni disipline ediyor

Kardeşiyle çalışmanın keyifli olduğunu söyleyen Şahan Gökbakar “Benim için bulunmaz nimet. O kamera arkasında, ben kamera önünde. İleride belki ben kamera arkasında, o kamera önünde olur. Togan çok disiplinli bir insan, beni disipline ediyor” ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ çocuğu düşünüyorum

Eşine övgüler yağdıran Gökbakar “İki çocuğa dört dörtlük annelik yapıyor. İki çocukla ilgilenirken beni de ihmal etmiyor. Her zaman yanımda destekçim. Üçüncü çocuğu düşünüyorum. Sadece düşünme aşamasındayım. Şimdilik kısmet moduna geçtik” dedi.