Oyunun duyurusu ise Kenter Tiyatrosu’nda oyuncular Melek Baykal, Jess Molho, Veysel Diker, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler ve Ebru Saçar’ın yanı sıra yönetmenliğini üstlenen Nedim Saban’ın katılımıyla gerçekleşti. Şen Makas’ın ilk gösterimi ise 18 Şubat’ta Trump Kültür Merkezinde yapılacak.
Şen Makas üçüncü defa
15.02.2018 - 03:04 | Son Güncelleme: 15.02.2018 - 03:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ülkemizde daha önce de iki defa sahnelenen ve her defasında seyirci rekorları kıran ‘Şen Makas’ tiyatro oyunu, Schwarzkopf Professional’ın ana sponsorluğunda bir defa daha perde demeye hazırlanıyor.
Etiketler : şen makas,
543766 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/543766.aspx
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