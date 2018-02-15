Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyunun duyurusu ise Kenter Tiyatrosu’nda oyuncular Melek Baykal, Jess Molho, Veysel Diker, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler ve Ebru Saçar’ın yanı sıra yönetmenliğini üstlenen Nedim Saban’ın katılımıyla gerçekleşti. Şen Makas’ın ilk gösterimi ise 18 Şubat’ta Trump Kültür Merkezinde yapılacak.