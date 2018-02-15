Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti. Hafiftaş'ın bir röportajında güzel gözlerini bağışlayacağını söylediği ortaya çıktı.

NURAY HAFİFTAŞ GÖZLERİNİ BAĞIŞLAMIŞTI

Yeşil gözlü sanatçı verdiği bir röportajda gözlerini bağışladığını açıklamıştı. İşte o açıklamaları: "Gözlerimi bağışladım. Diğer organlarımı bağışlayamam çünkü şeker hastasıyım. İşe yaramaz. Görmeyenlerin halini anlamak için gözlerimi kapatıyorum ve bir odada dolaşıyorum. Bildiğim odada bile istediğim bir şeyi bulamıyorum o haldeyken. Bunun için benim gözlerim bir insana ışık olursa ne mutlu bana."

"BABAM BENİ FALAKAYA YATIRIRDI"

Ailesiyle olan ilişkisini de Hafiftaş şu sözlerle anlatmıştı: "Ben erkek gibi oldum, babamın korkusundan. Üniversiteye giderken eve 5 dakika geç kalsam babam falakaya yatırırdı. İyi ki de yapmış."