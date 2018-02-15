Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Afrin içinn adeta tek yürek oldu. 'Zeytin Dalı' Operasyonu için Afrin'e giden Mehmetçiklere sanat dünyasının her kesiminden destek yağmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, dün Konya Dedeman Hotel'de verdiği konserinden elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı. Konserinin biletleri üç ay öncesinden tükenen Gündeş, "En büyük aşk vatansa, en büyük sevgiyi hak eden de, o aşk için savaşan yiğittir. Konya konserimizden elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaktan onur duyarım. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.

"ASKERİMİZİN ARKASINDAYIZ, ONLARA GÜVENİYORUZ"

Bugün de aralarında Tamer Karadağlı, Mustafa Ceceli ve Erhan Yazıcıoğlu gibi isimlerin de bulunduğu sanatçılar sınıra gitti. Sanatçılar gün içinde Reyhanlı'da halk ve askerlerle buluşarak moral desteği verecek. Sanatçılar 'Mehmetçiğin arkasındayız onlara güveniyoruz' mesajı verdi.

TAMER KARADAĞLI: BUNDAN SONRA BİR SÜRÜ SANATÇI GELECEK

Tamer Karadağlı da "Bir tane Türkiye var o da bizim vatanımız. Mehmetçiğin yanında olmak bizim görevimiz. Bundan sonra da bir sürü sanatçı gelecektir" diye konuştu.

VOLKAN SEVERCAN: MESLEKTAŞLARIMIZI TEMSİLEN BURADAYIZ

Volkan Severcan yaptığı açıklamada "Hepimiz elimizden geldiğince buraya geldik. Meslektaşlarımızı temsilen buradayız. Biz Tamer'le askerliğimizi de beraber yapmıştık. Bildiğimiz çok önemli bir şey var ki savaş sadece cephede devam etmiyor. Bizler cephedeki Mehmetçiğimize destek olmak için, şehitlerimizin acısını paylaşmak için buraya geldik" dedi.

ERHAN GÜLERYÜZ: SANAT VE SANATÇI MEHMETÇİKLE BERABER

Erhan Güleryüz, "80 milyon tek bir yürek olarak gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mehmetçiğimizin bu bölgeyi toparlayacağına eminiz. Burada Hatay’da, Reyhanlı’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını da paylaşmaya geldik. Sanat ve sanatçının da Mehmetçikle beraber olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

YAVUZ BİNGÖL: ÇOK MEŞRU GÖRÜYORUM

Afrin harekatına destek olduklarını söyleyen isimlerden Yavuz Bingöl yaptığı açıklamada "Son CIA raporunda PYD’nin PKK’nın Suriye’deki milis gücü olduğu açıkça belirtildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği de oydu. Yapılan operasyonu ben şahsen çok meşru görüyorum" dedi.

Sanatçılar terör örgütü PYD/PKK'nın saldırısında hayatını kaybeden Fatma Avlar'ın okulunu ziyaret etti.

Sanatçılar Fatma Avlar'ın sırasına çiçek bıraktılar..