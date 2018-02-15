Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi 'Çukur'un kadrosuna, genç neslin başarılı oyuncularından Alperen Duymaz dahil oluyor.

İZLEYİCİYİ ŞAŞIRTACAK

'Komiser Emrah' rolüyle 19 Şubat'ta yayınlanacak bölümde ekran başındakilerle buluşacak olan Duymaz, daha önce canlandırdığı karakterlerden bambaşka bir rolle izleyicileri şaşırtacak.

HERKESİN HAYATINI ETKİLEYECEK

'Vartolu'nun içinde olduğu otomobilin alevler içinde kalması ekran başındakileri şoke ederken, Alperen Duymaz'ın canlandırdığı 'Emrah'ın mahalleye gelişi başta Koçovalılar olmak üzere Çukur'daki herkesin hayatını etkileyecek.

Ay Yapım imzalı 'Çukur'un yeni bölümü, 19 Şubat Pazartesi saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek