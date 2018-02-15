Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuray Hafiftaş, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede dün vefat etti. Sanatçının cenazesi, bugün Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Hafiftaş, Temmuz 2017'de kalın bağırsak ameliyatı geçirmiş, ameliyattan bir süre sonra kanser karaciğerine de sıçramıştı. Usta sanatçı için Cumhurbaşkanı Recep teyyip Erdoğan'ın talimatı ile devlet töreni düzenlendi.

54 yaşındaki sanatçı, 10 yıldır anne-babasıyla İstanbul Çatalca'da yaşıyordu. 50 kedisi, 10 köpeği vardı. Nuray Hafiftaş hiç evlenmemişti.

"BİR KADIN OZANIMIZI KAYBETTİK"

Yapımcı Osman Tan Erkır, 'Popstar' sahnesinde Nuray Hafiftaş'ı iki kez ağırlama şansını yakaladıklarını belirterek, "Bir kadın ozanımızı kaybettik. Gerçekten müzik dünyası için çok erken ve büyük bir kayıp. Çok önemli bir sanatçımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.

Yarışmanın jüri üyesi Armağan Çağlayan da Hafiftaş'ın ölümü nedeniyle çok üzüldüğünü belirterek, "Nuray Hanım saz çaldığında arkanız dönük olsun, 'bu Nuray Hafiftaş' denen bir üslubu vardı. Çok önemli bir sanatçıydı. Gerçekten çok erken. Benimle yaşıt 66 doğumlu galiba. Bugün defnedilecek, keşke burada olmasaydık ama burada işteyiz" ifadelerini kullandı.

"YOĞUN BAKIMDA DURUM ÇOK HIZLI İLERLEDİ"

Nuraf Hafiftaş'ın tedavi gördüğü hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Uzman Doktor Göksel Bahadır, tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Kanserin çok hızlı ilerlediğini belirten Uzman Doktor Bahadır, “Kanserde böyle çok hızlı ilerleyiş olabiliyor. Çok şiddetli ağrıları vardı. Genel durumu bozulunca yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda da durum çok hızlı ilerledi. Bugün tansiyonu düştü ve genel durumu iyice kötüleşti. Yapılan müdahalelere rağmen maalesef kaybettik hastamızı. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

"BİZE BAŞVURDUĞU SIRADA HASTALIĞI ÇOK İLERLEMİŞTİ"

Tedavi için başvurduğunda sanatçının hastalığının çok ilerlemiş olduğunu söyleyen Uzman doktor Bahadır, "Hastanemizde kendisini iki ay civarında tedavi ettik. Bize başvurduğu sırada hastalığı çok ilerlemişti son dönemdi. Kemoterapi uygulaması yaptık ancak yüksek dozda veremedik. Hastalık ileri safhadaydı. Daha sonra ağrılar ilerledi" şeklinde konuştu.