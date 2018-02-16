Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Survivor 2018'de Ecem Karaağaç'ın, takım arkadaşlarının oyları sonucu All Star'a geçmesinin yankıları sürüyor. Hakan Hatipoğlu, gönüllüler adasında konuştuğu Ramazan Kalyoncu'ya, Ecem Karaağaç'in Survivor hayatını bitirdiğini söyledi.

"ŞOKA UĞRADIM"

Deneyimli yarışmacı, "Gamze hep hasta gibi. Grip, hazır değil, ağlıyor. Bu Survivor'da onun ömrü ne kadar olur bilmiyorum. Ramazan, Ecem'i yazarak hata etti. Çünkü Ecem'in Survivor hayatını bitirdi. Ayrıca kendiyle birlikte yürüyecek bir arkadaşını kaybetti. Belki dışarıdaki bir arkadaşını da kaybetti. Ramazan'ın Ecem'e oy atacağını hiç düşünmezdim. Öğrendiğimde şoka uğradım, beklemezdim. İki oyunuzla dağları devirebilecekken, siz kendi içinizde birbirinizi devirdiniz" ifadelerini kullandı.