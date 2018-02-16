Şarkıcı, Varol’a Nişantaşı City’s’teki mağazadan 8 bin TL değerinde 256 GB’lık iPhone X aldı. Yükleme işlemleri yapıldıktan sonra telefonu teslim alan Alişan, kılıf ve kulaklığı da hediye etti.
Alişan'dan kız arkadaşına 8 bin liralık hediye
16.02.2018 - 09:32 | Son Güncelleme: 16.02.2018 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Alişan, sevgilisi Buse Varol’a Sevgililer Günü’nde jest yaptı.
Etiketler : Alişan,buse vraol,
544063 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/544063.aspx
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