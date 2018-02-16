Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı, Varol’a Nişantaşı City’s’teki mağazadan 8 bin TL değerinde 256 GB’lık iPhone X aldı. Yükleme işlemleri yapıldıktan sonra telefonu teslim alan Alişan, kılıf ve kulaklığı da hediye etti.