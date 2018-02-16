Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 5. bölüm tanıtımı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde oyun sırasında Hakan Hatipoğlu'nun sakatlık yaşaması ile çığlıkları adayı inletiyor. Yüz kısmında hasar oluşan yarışmacının yardımına ilk Turabi koşuyor. İşte sevenleri için Survivor 5. bölüm tanıtımı

Survivor 2018'in Cuma akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünde, ödül oyunu sırasında Gönüllüler'den Hakan Hatipoğlu korkutan bir sakatlık yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Parkurda kafasını vuran Hakan acı içinde kıvranırken Turabi de hemen yanına koştu. Hastaneye kaldırılan Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumun nasıl olduğu ise Metin Kuş'un açıklamasıyla belli olacak.

YARDIMINA TURABİ KOŞTU

Fragmanda Turabi'nin Hakan'ın gözünü kapattığı, Hakan'ın ambulansa bindirilirken gözünün bandajlı olduğu görülüyor.

SURVİVOR 5. BÖLÜM TANITIMI