Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetler’nin Afrin’de terör örgütleri PKK-PYD, DEAŞ’a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken sanatçılar da Mehmetçiğe destek için Hatay’a geldi. “Sanatçı ve Mehmetçik El Ele” sloganıyla gerçekleşen program, Antakya’da bir otelde basın toplantısıyla başladı. Müzisyen Yavuz Bingöl “Yapılan operasyonu meşru görüyorum” derken, oyuncu Tamer Karadağlı “Bir tane Türkiye var, o da bizim vatanımız. Mehmetçiğin yanında olmak, bizim görevimiz” diye konuştu. Müzisyen Erhan Güleryüz ise “80 milyon, tek bir yürek olarak gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mehmetçiğimizin yanındayız” dedi. Daha sonra Reyhanlı’da uyuduğu sırada evlerine düşen roket sebebiyle şehit olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar’ın okuduğu Tayfur Sökmen Lisesini ziyaret eden sanatçılar, öğrencinin boş kalan sırasına çiçek bıraktı. Ünlü isimler, öğrencilerin yanına oturup sarılarak moral verdi. Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına geçen yaklaşık 30 kişiden oluşan heyet, sınır ilçesinde görev yapan askerlerle bir araya gelerek sohbet etti. Sanatçılar Tamer Karadağlı, Yavuz Bingöl, Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli, Volkan Severcan, Emre Kızılırmak, Erhan Yazıcıoğlu, Zuhal Yalçın, Deniz Oral, Burak Uçman, Murat Aksu ve Sefa Zengin, Reyhanlı’da bir vatandaşın evine konuk olarak öğle yemeği yedikten sonra çarşı esnafını ve Davutpaşa köyünü ziyaret etti. Ünlü isimler mahallede çoban olan Bekir Şanverdi tarafından Mehmetçiklere moral olması amacıyla yapılan dev Türk bayrağını inceledi. Şanverdi’den dev bayrağı nasıl yaptığını dinleyen sanatçılar daha sonra Hassa’ya geçti.