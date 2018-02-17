Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödülünü öğrencilerin elinden alan Eren Vurdem “Bu ödülün bana layık görülmesi benim için büyük bir onur ve gurur. Söz gibi büyük bir projenin parçası olmak ve bu ödüle layık görülmek en büyük mutluluk kaynağım oldu” dedi.