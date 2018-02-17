Ödülünü öğrencilerin elinden alan Eren Vurdem “Bu ödülün bana layık görülmesi benim için büyük bir onur ve gurur. Söz gibi büyük bir projenin parçası olmak ve bu ödüle layık görülmek en büyük mutluluk kaynağım oldu” dedi.
‘Karabatak’a En İyi Erkek Oyuncu ödülü
17.02.2018 - 02:16 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 02:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü’nün düzenlediği Karadeniz’in ‘En’leri Ödül Töreni’nde Eren Vurdem, Söz dizisinde canlandırdığı rolle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
Etiketler : eren vurdem,karabatak,
544234 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/544234.aspx
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