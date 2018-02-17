Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özçelik’in, Pekkan için hazırladığı 25 parça özel koleksiyonu, bugün Londra Moda Haftası kapsamında, THY, Özgül Holding ve Kaptan Kumaş’ın sponsorluğunda sunulacak. Yaklaşık 400 davetli için gösterime girecek olan koleksiyon, tasarımları ile birçok ünlüyü kırmızı halıda yürüten Özçelik’in en yeni koleksiyonu olarak podyuma çıkacak. Defile öncesinde “Elbise-i Osmaniyye” adlı fotoğraf sergisinin açılacağını belirten Özçelik, geçmiş ile bugün arasındaki köprünün “şıklık” olduğunu vurguladı ve “Merak konusu olan fotoğraf sergisinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı din ve etnik kökenlere mensup halklara yönelik bakış açısı vurgulanacak” diye açıkladı.