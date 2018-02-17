14 yaşında YouTube’daki kanalına koymaya başladığı videolarla milyonlarca defa dinlenen Ece Mumay’ın ilk albümü “Odamdan”, müzikseverlerle buluştu. 10 parçalık albümünde 19 yaşındaki Mumay’ın kendi yazdığı 8 şarkısı yer aldı. Mumay, geçen sene 4 single ile müzik dünyasına adım atmıştı.
YouTube’dan transfer oldu
17.02.2018 - 02:26 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 02:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Youtube'daki videolarıyla ses getiren Ece Mumay ilk albünü çıkardı.
Etiketler : ece mumay,
544236 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/544236.aspx
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