Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 yaşında YouTube’daki kanalına koymaya başladığı videolarla milyonlarca defa dinlenen Ece Mumay’ın ilk albümü “Odamdan”, müzikseverlerle buluştu. 10 parçalık albümünde 19 yaşındaki Mumay’ın kendi yazdığı 8 şarkısı yer aldı. Mumay, geçen sene 4 single ile müzik dünyasına adım atmıştı.