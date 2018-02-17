Heyette yer alan Hülya Koçyiğit, askerle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak “Cesaretiniz, vatan aşkınız, bayrak sevdanızla gönlümde ayrı ayrı yer edindiniz. Allah’a emanet olun çocuklarım, vatan size minnettar” notunu yazdı.
Hülya Koçyiğit: Vatan size minnettar
17.02.2018 - 02:28 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için ünlülerden oluşan heyet önceki gün Hatay’a gitmişti.
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544237 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/544237.aspx
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