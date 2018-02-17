Heyette yer alan Hülya Koçyiğit, askerle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak “Cesaretiniz, vatan aşkınız, bayrak sevdanızla gönlümde ayrı ayrı yer edindiniz. Allah’a emanet olun çocuklarım, vatan size minnettar” notunu yazdı.