Yeni single çalışması için toplam 12 kilo veren Karadayı, imajıyla şaşırttı. Karadayı “Kişinin kendisini yenilemesi gerektiğini düşünüyorum. Piyasada herkes tek tip elbise gibi dolaşıyor” yorumunda bulundu.
Yeni albüm için 12 kilo verdi
17.02.2018 - 02:31 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şarkıcı Berşan Karadayı uzun aradan sonra yeni imajı ve yeni şarkısı “Mazeret” ile sevenleriyle buluştu.
Etiketler : berşan karadayı,
544239 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/544239.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER