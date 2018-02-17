Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni single çalışması için toplam 12 kilo veren Karadayı, imajıyla şaşırttı. Karadayı “Kişinin kendisini yenilemesi gerektiğini düşünüyorum. Piyasada herkes tek tip elbise gibi dolaşıyor” yorumunda bulundu.