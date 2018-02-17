Ünlü şarkıcı, Adana’da kebapçıya uğramayı da ihmal etmedi. Ekip arkadaşlarıyla girdiği restoranda şişleri eline alıp ocakbaşına geçen usta müzisyen, arkadaşlarına bizzat kendi pişirdiği etleri servis etti.
Kebapçı Fettah!
17.02.2018 - 02:33 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 02:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni şarkısı ‘Kalakaldın mı?’yı ocak ayında müzikseverlerin beğenisine sunan Fettah Can, geçtiğimiz ay başladığı Türkiye turnesine Adana konseriyle devam etti.
Etiketler : fettah can,
544240 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/544240.aspx
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