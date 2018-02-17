Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı, Adana’da kebapçıya uğramayı da ihmal etmedi. Ekip arkadaşlarıyla girdiği restoranda şişleri eline alıp ocakbaşına geçen usta müzisyen, arkadaşlarına bizzat kendi pişirdiği etleri servis etti.