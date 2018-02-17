Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre kaleye geçen Köstendil, hünerlerini de sergiledi. Küçük yaş kategorilerinde kaleci olarak Bursaspor’un formasını giyen Köstendil, o dönem kazandığı kupayı müzede görünce çocukluk yıllarına gittiğini belirtti.

