Bir süre kaleye geçen Köstendil, hünerlerini de sergiledi. Küçük yaş kategorilerinde kaleci olarak Bursaspor’un formasını giyen Köstendil, o dönem kazandığı kupayı müzede görünce çocukluk yıllarına gittiğini belirtti.
Vartolu kaleye geçti
17.02.2018 - 02:34 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çukur dizisinde ‘Vartolu Sadettin’ karakterini canlandıran oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor’un Özlüce Tesisleri’nde yeşil-beyazlı oyuncularla antrenmana çıktı.
Bir süre kaleye geçen Köstendil, hünerlerini de sergiledi. Küçük yaş kategorilerinde kaleci olarak Bursaspor’un formasını giyen Köstendil, o dönem kazandığı kupayı müzede görünce çocukluk yıllarına gittiğini belirtti.
Etiketler : Erkan Kolçak Köstendil,vartolu saadettin,çukur,
544241 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/544241.aspx
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