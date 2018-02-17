Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altay, samimi ve bir o kadar da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yılın yarısına yakını sahnede olduğunu ifade eden Altay, satır başlarıyla gelen soruları şöyle cevapladı...

Saç ektirmeyi hiç düşünmedim. Ben çok rahatım böyle. Yıkıyorum, çıkıyorum.

Şarkı yazıyorum ama beğenip projelerin içine almıyoruz. Ben çok beğeniyorum. Dinletiyorum arkadaşlara. Diyorlar ki; ‘Abi sen bunu evde çal, kendin dinle. Albüme koyma’...

Benim bir duam var, onu ederim ve öyle sahneye çıkarım. Eğer müsaitsem sporumu yapmadan asla sahneye çıkmam.

Benim her yerde bir dublörüm, bir benzerim var. Bir arkadaşım geldi. Bandanayı bağladık ona, ben diye sahneye çıktı.

Benimle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmam. Çektirmek istemezlerse bir sıkıntı var demektir.