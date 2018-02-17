Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürkan Uygun, 2017 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken erkekler ile yılın kadınının seçildiği GQ Türkiye ‘Men of the Year 2017’ ödül törenine katılan isimler arasındaydı. Burak Deniz’e ‘Yılın Yükselen Oyuncusu’ ödülünü takdim eden Gürkan Uygun, ekranlara döneceği ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ dizisi için büründüğü yeni imajıyla sahnede boy gösterdi. 43 yaşındakli oyuncu, uzun yıllar 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Memati' karakterine hayat vermişti.



