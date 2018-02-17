Gürkan Uygun, 2017 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken erkekler ile yılın kadınının seçildiği GQ Türkiye ‘Men of the Year 2017’ ödül törenine katılan isimler arasındaydı. Burak Deniz’e ‘Yılın Yükselen Oyuncusu’ ödülünü takdim eden Gürkan Uygun, ekranlara döneceği ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ dizisi için büründüğü yeni imajıyla sahnede boy gösterdi. 43 yaşındakli oyuncu, uzun yıllar 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Memati' karakterine hayat vermişti.
Gürkan Uygun'u yeni imajı ile görenler tanıyamadı
17.02.2018 - 17:15 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Gürkan Uygun, yeni imajıyla dikkati çekti.
Gürkan Uygun, 2017 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken erkekler ile yılın kadınının seçildiği GQ Türkiye ‘Men of the Year 2017’ ödül törenine katılan isimler arasındaydı. Burak Deniz’e ‘Yılın Yükselen Oyuncusu’ ödülünü takdim eden Gürkan Uygun, ekranlara döneceği ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ dizisi için büründüğü yeni imajıyla sahnede boy gösterdi. 43 yaşındakli oyuncu, uzun yıllar 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Memati' karakterine hayat vermişti.
Etiketler : memati,Gürkan Uygun,kurtlar vadisi memati,
544371 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/544371.aspx
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