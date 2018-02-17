Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tolga Çevik, çok beğenilen programı Tolgshow'u geçtiğimiz iki hafta Afrin şehitleri nedeniyle yayınlamamıştı. Günlerden cumartesi olunca izleyiciler Tolgshow'un bu hafta olup olmadığını merak etmeye başladı. Bu hafta Tolgshow yeni bölüm var mı? Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tolga Çevik, programın bu hafta yayınlanacağını söyledi. Peki Tolgshow'un konuğu, konukları kimler olacak? İşte detaylar...

TOLGSHOW YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Tolgshow bu akşam saat 23.30’da Fox TV’de yayınlanacak. Tolga Çevik’in konuğu ise güzel oyuncu Elçin Sangu olacak. Tolga Çevik'in ‘Arkadaşım' karakterini canlandırdığı Tolgshow'da Elçin Sangu ‘Prenses', Çevik ise ‘Külkedisi' olarak izleyicinin karşısına çıkıp Sindirella'yı oynayacaklar. Çevik ve Sangu sayesinde bu hüzünlü masal bir anda kahkaha dolu bir şova dönüşecek.

Tolgshow'un ikinci perdesinde ise arama kurtarma ekibi oluşturan ‘Arkadaşım' ve yardımcısı Sarp altı aydır kimseyi kurtaramamış ve parasız kalmıştır. Aniden ortaya çıkan bir çift, kızlarının kayak yaparken dağda kaybolduğunu söyler ve bulmalarını ister. Arkadaşım için görev başlamıştır.

TOLGSHOW NASIL BİR PROGRAM?

Bugüne kadar ‘Yönetmen'in bitmek bilmez ve çoğu zaman absürt isteklerini elinde hiçbir metin olmaksızın yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım' yeni sezonda isyan bayrağını açıyor ve ipleri eline alıyor.

‘Gizemli Yönetmen' Fırat Parlak ve ‘Minik' lakaplı müzisyen Özer Atik'in de eşlik ettiği interaktif gösteri, bu sezon Zorlu Performans Sanatları'nda izleyicisiyle buluşuyor. Yanlış anlamalar, bilinmezlikler, didişmeler ve kahkahalar arasında yeni sezonda bir de ünlü konuk ağırlayacak olan ‘TOLGSHOW' yine çok neşeli, yine çok eğlenceli ve yine her anı doğaçlama…