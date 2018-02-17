Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar birçok albüm yapan Ferhat Göçer, “Çıkış şarkılarıma hiçbir zaman doğru karar veremedim. 'Bizim' şarkımızla çıkıyorum, çat 'Cennet' patlıyor. 'Dön Diyemedim' çıktı, 'Yastayım' patlıyor. Nedense hep ikinci şarkılarımız patlıyor. Herkese de soruyorum" açıklamasını yaptı.

'Hep indirimlerde alışverişe çıkıyorum'

Başarılı şarkıcı, "Hep indirimlerde alışverişe çıkıyorum, sezonunda almıyorum. 1500 liralık malı, 300 liraya alabiliyorsun. Bu nasıl bir kazıktır? Standart bir giyim tarzım var. Rahatlıkla indirimden yararlanabiliyorum. Trend kıyafet giyeceğim diye kaygım yok. Cimri değil, tutumluyum" şeklinde konuştu.