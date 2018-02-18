Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde baba olacağını ilan ederek gündem oluşturanTarkan, ailesine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Megastar, önceki gün bir demet çiçek alıp Etiler Dinlenme ve Bakım Evi Müdürlüğü'ne gitti. Buradaki bir aile büyüğünü ziyaret eden ünlü şarkıcı, bakımevindeki diğer yaşlılarla da uzun uzun sohbet etti.

DOĞUMUN NEREDE OLACAĞINA HENÜZ KARAR VERMEMİŞLER

Bakımevindeki yaşlıların ricasını kırmayarak onlar için birkaç da şarkı söyleyen Tarkan, bu tavrıyla bir kez daha ne kadar duyarlı olduğunu kanıtlamış oldu. Çıkışta son derece keyifli olduğu gözlenen Megastar, eşi Pınar Tevetoğlu'yla birlikte çok heyecanlı olduklarını söyledi. Bebeğinin cinsiyetini açıklamak istemeyen Tarkan, doğumun nerede olacağıyla ilgili ise "Eşimle bu konu üzerinde düşünüyoruz ama hala kesin karar vermiş değiliz. Hayırlısı olsun" demekle yetindi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Baba olmaya hazırlandığını sosyal medyadan duyurduğu için bazılarından eleştiriler alan Megastar, bununla ilgili ise "O an mutluluğumu bu şekilde dile getirmek istedim. Içimden gelenleri söyledim, o kadar" şeklinde konuştu.