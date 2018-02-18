Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu yakında Kanal D'de başlayacak 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisindeki 'Fatih' rolü için 8 aydır haftanın 5 günü, 2'şer saat at binme ve kılıç kullanma dersleri aldı. Bu yüzden 5 kilo verdi. Heybetli görünmek için de haftanın 6 günü ağırlık çalışıyor, protein ağırlıklı besleniyor.

ZIRHI 17 KİLO

Kenan İmirzalıoğlu'nun sette kullandığı 6 kılıç, 2 zırh, hançerler ve 7 kostüm gerçeğe uygun olarak yapıldı. 17 kiloluk zırhı tasarlayan Tunç Bilge, "Bir ayda bitecek işi bir haftada hazırladık" dedi. Kenan İmirzalıoğlu'nun takıları da Fatih Sultan Mehmed'in kullandığı mücevherler incelenerek yeniden tasarlandı. Kenan İmirzalıoğlu 17 kiloluk zırhla 10 saat çekim yaptı.