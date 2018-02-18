Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen Jet Sosyete bugün başladı. Güçlü kadrosu ile haftasonlarının neşe kaynağı olacak. Gülse Birsel yakın zamanda Aile Arasında filmi ile gişe rekoru kırdı. Tam 5 milyon kişi tarafından hayranlıkla izlendi. Güçlü kalemi ve farklı mizah anlayışı ile yazdığı Avrupa Yakası, Yalan Dünya'da yakaladığı başarıyı bu dizisi ile de yakalabilecek mi büyük bir merak konusu. Gülse Birsel büyük bir ustalıkla her ayrıntısında ayrı bir keyif barındıran tiplemeleri ile türk televizyon tarihine altın harflerle adını yazdırdı. Burhan Altıntop, Şahika, Gaffur, Vasfiye Teyze gibi nice tiplemelerin taklitleri hem halk hem komedyenler tarafından yıllardır yapılıyor. Gülse Birsel senaristlik yazarlığının yanı sıra oyunculukta yapmakta kendisi oyunculuk yapmasını en büyük şımarıklığı olarak ifade ediyor. Jet Sosyete dizisinde de Gizem karakteri ile karşımıza çıkıyor. Peki Jet Sosyete Gizem Gülse Birsel kimdir? bu sorunun cevabını en detaylı şekilde haberimizden bulabilirsiniz. Jet Sosyete 1.bölümde neler oldu? Jet Sosyete dizisi nasıl? Jet Sosyete dizisi güzel mi? İşte Jet Sosyete ilk bölüm izle

JET SOSYETE İLK BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLA

JET SOSYETE KONUSU

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

JET SOSYETE OYUNCU KADROSU

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.

JET SOSYETE 1.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesi...

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

JET SOSYETE GİZEM GÜLSE BİRSEL KİMDİR?

Gülse Birsel, 11 Mart 1971'de Gültekin ve Semiha Şener çiftinin üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıdır. Adını annesinin ve babasının adlarının ilk hecelerinden almaktadır.

Kendisinden on beş yaş büyük Bozkurt adlı bir ağabeyi ve on üç yaş büyük Dilek adlı bir ablası vardır. Ağabeyi göz doktoru ve eski bir millî voleybolcudur.

Ortaöğrenimini Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Lise son sınıfa kadar meslek olarak oyunculuğu seçmeyi düşünüyordu.Ancak ailesinin isteğiyle Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğrenim gördü. Daha sonra 1994-1996 yılları arasında Columbia Üniversitesi'nde sinema yüksek lisansı yaptı.

Gülse Birsel, üniversite ikinci sınıftayken Aktüel dergisinde işe başladı. 1996'da Türkiye'ye dönen Birsel, üç ay boyunca atv'de sabah bülteninin dış haberlerini yazdı. Bir yıl sonra Esquire dergisinin yayın yönetmenliğine getirildi. Aralık 1997'den 2003'e kadar Harper's Bazaar dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra 2001-2002 yıllarında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Yine bu dönemde FHM, Gezi, Harper's Bazaar ve House Beautiful dergilerinde genel koordinatör olarak çalıştı. Mart 2002'de atv'de ekrana gelmeye başlayan g.a.g. adlı programla televizyona adım attı. Mart 2003'te bazı g.a.g. metinleri ile köşe yazılarını Gayet Ciddiyim adıyla kitaplaştırdı.Mart 2004'e kadar g.a.g.'ın sunuculuğunu ve metin yazarlığını üstlendi.

Mart 2003'te Levent Özdilek ile birlikte başrolünde yer aldığı Eyvah! Eski Kocam adlı atv dizisinde yer aldı. Şubat 2004'te atv'de başlayan Avrupa Yakası adlı dizinin senaristliğini ve başrol oyunculuğunu üstlendi. Kendisine dizide Gazanfer Özcan, Hümeyra ve Ata Demirer gibi oyuncular eşlik etti. Mayıs 2004'te ikinci kitabı Hâlâ Ciddiyim yayımlandı. 2005 yapımı Hırsız Var! adlı film ile sinemaya adım attı. Ağustos 2005'te üçüncü kitabı Yolculuk Nereye Hemşerim? piyasaya çıktı. Nisan 2008'de İstanbul'dan geçen 2008 Yaz Olimpiyatları meşalesini taşıdı. 2009 yapımı 7 Kocalı Hürmüz filmiyle ikinci kez sinemada boy göstedi.

Avrupa Yakası, Haziran 2009'da ekrana veda etti. Birsel'in dördüncü kitabı Velev ki Ciddiyim! Aralık 2009'da, beşinci kitabı Yazlık ise Haziran 2011'de yayımlandı. Ocak 2012'de Kanal D'de başlayan ve dört sezon devam eden Yalan Dünya adlı dizinin senaristliğini ve başrol oyunculuğunu üstlendi. Kendisine dizide Altan Erkekli, Füsun Demirel ve Olgun Şimşek gibi oyuncular eşlik etti. Mart 2013'te Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığına başladı. 2015'te TV8'de ekrana gelen Komedi Türkiye adlı yarışma programında jürilik yaptı. Altıncı kitabı Memleketi Ben Kurtaracağım! Kasım 2015'te piyasaya çıktı.

Senaryosunu yazdığı ilk sinema filmi olan ve aynı zamanda oyuncu olarak da yer aldığı Aile Arasında, Aralık 2017'de vizyona girdi. Ocak 2018'de ekrana gelmesi planlanan yeni bir dizinin de senaryosunu yazmaktadır.

JET SOSYETE KARAKTERLERİ

Yaşar Yüksel (Çağlar Çorumlu)

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Usta karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babası. Rutin ve küçük dünyası beklenmedik şekilde şirketin genel müdürü olarak atanmasıyla tamamen değişecek.

Safiye Yüksel (Derya Karadaş)

Yaşar Usta’nın meraklı, fıkır fıkır, herşeye hakim, uyanık, herkesin nabzına göre şerbet vermeyi bilen eşi Safiye kocasının genel müdürlüğü ile jet hızıyla sosyeteye giriş yapacak; özellikle patronun eşi Gizem ile kuracağı yakınlık ile cemiyet hayatına hızla uyum sağlayacak.

Cengiz Özpamuk (Cengiz Bozkurt)

80’lerde pasajlarda kaçak kot satarak başladığı ticaret hayatını Özpamuk Tekstil’i kurarak taçlandıran Cengiz Bey, annesi Zahide Hanım, ilk eşinden olan oğlu Ozan ve eski bir manken olan ikinci eşi Gizem ile Jetset Konaklarında yaşamakta.

Gizem Özpamuk (Gülse Birsel)

Kendisini bir “moda ikonası” olarak gören 90’ların magazinel mankeni Gizem Hanım cemiyet hayatının hep şık, hep modaya uygun, ama hep süslü, hep abartılı simalarından biri. Eşine ve ama özellikle de üvey oğlu Ozan’a düşkünlüğü pek meşhur. Ozan Özpamuk (Sarp Apak)

Cengiz Bey’in çapkın, neşeli, enerjik, kendini beğenmiş, sorumsuz oğlu Ozan aynı zamanda şirketin genel müdürü. Ünlü tekstil imparatoru Çıkrıkçıoğlu ailesinin büyük kızı İlayda ile nişanlı olmasına rağmen hızlı hayatına dur demeyen Ozan babası tarafından bir anda genel müdürlükten alınıp; üstelik bir de baba evindeki ergen odasına taşınmak zorunda bırakılacak.

Gündüz Şahin (Bartu Küçükçağlayan)

Yaşar’ın kayınbiraderi Gündüz; isminin aksine biraz agresif, sinirli, tekinsiz ama delikanlılık raconu olan bir genç. Hiçbir işte dikiş tutturamıyor; sakat işlere girme potansiyeli olan biri olmasına rağmen kendi içinde bir ahlak ve delikanlılık anlayışı var. Mafya ile başı dertte olan Gündüz için jet sosyete tamamen yabancısı olduğu bir ortam.

Zahide Özpamuk (Ayşenil Şamlıoğlu)

Özpamuk ailesinin biraz huysuz, biraz sonradan görme babaannesi Zahide Hanım dizilerden özendiği karizmatik, baskın karakterli hanımağalar gibi olma peşinde. Evde herşeye karışan, bir türlü tasvir etmediği gelini Gizem’e hayatı zindan etmeye çalışan Zahide Hanım’ın en büyük aşkı ise torunu Ozan. Yan villaya taşınan Yüksel ailesinden oldukça rahatsız; o sebeple sürekli olarak oğlu Cengiz’i bu kararından caydırmaya çalışacak.

Pelin Soner (Hasibe Eren)

Özpamuk Tekstil’in pazarlama, sosyal medya ve halkla ilişkilerinden sorumlu Pelin sosyetik olmanın gereklilikleri, moda sektörünün, lansmanların, cemiyet hayatının hızlı temposuna yetişmek içinde günde 14 saat koşuşturan bir insta fenomeni. Kendisini Özpamuk Tekstil genel müdürlüğü için biçilmiş kaftan görüyor.

Tonguç (Tony) Pehlivan (Enis Arıkan)

Moda sektörüne, alışverişe, iyi hayata, lükse, ünlülerle vakit geçirmeye bayılan; tatlı dilli, esprili ama bir o kadar da entrikacı ve dedikodu seven Tony Özpamuk Tekstil’in baş tasarımcısı. Kariyerinde yükselmek için entrikaya başvurmaktan, insanları birbirine düşürmekten hiç kaçınmıyor.