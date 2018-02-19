Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ertuğrul Gazi’ye büyük saygı duyduğunu söyleyen Saydani, “Bu büyük ve cesur komutanın hayranlarından biriyim. Taşıdığı özelliklerden çok etkilendim. Süleyman Şah oğlu Ertuğrul, sevgi, saygı ve takdir duyguları beslediğimiz Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman’ın da babası. Bu karakter, bizim için çok şey ifade ediyor” dedi. Saydani, oğluna Ertuğrul adını koyma fikrini paylaştığında dizinin takipçilerinden biri olan eşinin de bu teklifi hemen kabul ettiğini belirtti. “Bu komutanın, ‘Bir Ertuğrul ölür bin Ertuğrul doğar’ sözü çok önemliydi. Ben de oğlum, doğan bin Ertuğrul’dan biri olsun istedim” ifadelerini kullanan Saydani, birçok kişinin bu ismi verdiği için kendisini tebrik ettiğini söyledi. Arapların Ertuğrul adını doğru telaffuz etmede zorluk yaşadığını dile getiren Saydani, yine de aldığı karardan dolayı çok mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu vurguladı. “Oğlum Ertuğrul da oğluna Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman’ın adını koysun, vasiyetimdir” diyen Lübnanlı Saydani, Türk yetkililerin oğluna Türk vatandaşlığı vermesini temenni ettiğini, bununla gurur ve övünç duyacaklarını kaydetti.